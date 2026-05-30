Ritorna in Serie A: blitz della Roma e 20 milioni sul tavolo

I giallorossi hanno individuato in maniera chiara il nuovo difensore: l’offerta è già partita, ecco tutti i dettagli

La qualificazione in Champions rende sicuramente meno ingombrante il tema cessioni in casa Roma anche se da alcune partenze i giallorossi potrebbero trovare ulteriore linfa per perfezionare i colpi già da tempo in canna.

Sebbene le attenzioni dei dirigenti giallorossi siano rivolte soprattutto in attacco, occhio anche ai possibili sviluppi per la linea arretrata. A tal proposito trapelano interessanti aggiornamenti dall’Olanda, riferiti più nello specifico da fussballdaten.de.

Stando a quanto evidenziato, infatti, i capitolini sarebbero balzati in pole position nella corsa ad Oosterwolde, solido difensore centrale in forza al Fenerbahçe. Andando ben al di là dei primi sondaggi esplorativi, la Roma sarebbe già passata agli aspetti formali facendo recapitare al club turco una proposta da 20 milioni di euro.

Nel mirino (anche) di diversi club tedeschi ed inglesi, l’ex difensore del Parma non ha ancora sciolto le riserve sul suo futuro e sta valutando con attenzione il da farsi.

Ad ogni modo un eventuale ritorno in Serie A intrigherebbe e non poco il ragazzo, protagonista di un paio di stagioni importanti che ne hanno fatto impennare in modo esponenziale la quotazione di mercato.