La firma sblocca Kean: Roma ai titoli di coda

Ci sono nuovi, importanti sviluppi sulla situazione riguardante il parco attaccanti della Fiorentina: le pedine sul tavolo

La frenata per il trasferimento in giallorosso di Scamacca non ha anestetizzato le mosse della Roma, pronta a capitalizzare occasioni importanti per regalare a Gasperini nuovi tasselli per il reparto offensivo.

Con Summerville nome sempre caldo, anche il profilo di Moise Kean continua a stuzzicare e non poco l’area tecnica capitolina. A prescindere dal discorso legato alla clausola rescissoria, però, non sarà affatto facile per D’Amico riuscire ad incastrare le tessere di un mosaico ancora piuttosto lontano dalla sua risoluzione.

Secondo quanto riferito da Fiorentinauno.com, infatti, l’attaccante italiano potrebbe continuare la sua esperienza all’ombra della Fiesole dopo la scelta di Paratici di affidare le chiavi della panchina viola a Fabio Grosso.

L’attuale tecnico del Sassuolo – che di fatto ha deciso di sposare senza remore il nuovo progetto tecnico dei gigliati – vorrebbe infatti convincere l’ex bomber della Juventus a restare alla Fiorentina almeno un altro anno, considerandolo un tassello fondamentale attorno al quale innestare nuovi rinforzi.

In tal senso, a rappresentare un autorevole turning point sul da farsi saranno i colloqui tra il ragazzo e l’allenatore della Fiorentina, allargati chiaramente all’area tecnica. In un contesto che si prospetta in vivace evoluzione, dunque, le chances di una permanenza del centravanti sono in drastica ascesa.