Nuovo scambio tra Roma e Inter: niente Frattesi, è già tutto chiuso

Canale allargato tra i nerazzurri e giallorossi e vibrante colpo di scena: non accennano a fare un passo indietro

Non al meglio nell’ultima parte di stagione per diversi problemi fisici, Manu Koné è uno dei nomi che sta calamitando le maggiori attenzioni. Sebbene non sia intenzionata a (s)venderlo, la Roma non potrebbe non sedersi al tavolo negoziale qualora arrivasse un club disposto ad assecondare le esigenze di bilancio dei giallorossi.

Tuttavia, almeno fino a questo momento, al di là di qualche timido abboccamento le offerte latitano. L’interesse dell’Inter, ormai datato, non si è ancora tradotto in un affondo concreto da parte dei neo Campioni d’Italia che stanno monitorando il da farsi; il forcing dei club esteri è stato derubricato a mera richiesta di informazioni.

Il ragazzo, dal canto suo, non ha mai puntato i piedi per chiedere la cessione, consapevole dell’importanza che riveste nello scacchiere tattico di Gasperini. L’Inter, però, si sarebbero rifatti vivi mettendo sul piatto un profilo che dalle parti di Trigoria continua ad intrigare e non poco.

Con Frattesi ormai pronto a lasciare l’Inter, i meneghini sarebbero pronti a fare dell’ex mezzala del Sassuolo una pedina di scambio con cui arrivare proprio a Manu Koné. A riferirlo è “La Gazzetta dello Sport” che spiega come il centrocampista italiano, per il quale il Nottingham Forest non molla la presa, sarebbe potuto diventare una risorsa per arrivare a Ndicka.

Marotta e Ausilio avevano infatti pensato proprio al centrale francese in caso di partenza di Bastoni, tentando di giocarsi la carta Frattesi.

Il Barcellona, però, ha virato su altri obiettivi mollando la presa sul difensore italiano; scenario che avrebbe spinto l’Inter a rilanciare uno scambio per Koné puntando su uno dei desaparecidos della stagione di Chivu. Le sorprese, insomma, potrebbero essere dietro l’angolo.