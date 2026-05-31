Conceicao per Greenwood: ringrazia anche la Roma

Sia i giallorossi che la Juventus sono coinvolti in un vibrante ping pong: mettono subito nero su bianco
Ruolo determinante vista la predisposizione degli schemi moderni a puntare tanto su velocità, intensità e dribbling, la girandola degli esterni offensivi orienterà in maniera determinante anche le mosse di mercato della Roma.
Il sogno di Gasperini – neanche a dirlo – è quel Mason Greenwood che tanto ha stregato il tecnico di Grugliasco al punto da metterlo nelle condizioni di spingere per un investimento da almeno 50 milioni di euro (ingaggio escluso).
La particolare situazione societaria vissuta dal Marsiglia metterebbe i provenzali nelle condizioni di abbassare le proprie pretese, al netto di un’asta che si potrebbe scatenare da un momento all’altro. In tutto questo, occhio all’intreccio che si potrebbe materializzare (anche) con Leao e Conceicao.
Secondo quanto riferito da Maurizio Russo di Calciomercato.it, infatti, tra i club interessati a Greenwood occhio sempre al Fenerbahçe che, in un mosaico di nomi ancora tutto da comporre, sarebbe interessato anche agli esterni offensivi di Milan e Juventus.
L’uscita pubblica del rossonero, del resto, sembra configurarsi come il preludio di un suo addio in estate; lo stesso ex Porto continua a calamitare non pochi estimatori soprattutto in Premier League.
Istanbul-Marsiglia-Roma-Milano-Torino: il pokerissimo sulle fasce, insomma, appare ormai servito: i giallorossi osservano la situazione, particolarmente interessati.