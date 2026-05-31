Da Firenze a Roma: la mossa del Chelsea spariglia le carte

Da Londra all’Urbe, intreccio tra Capitali e ennesima plusvalenza

Viaggiano sull’alta velocità Firenze-Roma alcune delle indiscrezioni di calciomercato più recenti. Prima della virata decisiva su Tony D’Amico si era anche parlato di un interessamento per Fabio Paratici da parte dei giallorossi, impegnati nel casting per accogliere l’erede di Frederic Massara.

Questo capitolo è ormai chiuso, ma in ballo ci sono molti giocatori che potrebbero scaldare l’asse tra Fiorentina e Roma. Da Kean a Piccoli, passando per Dodô, Belghali e Dovbyk, tra indiscrezioni e piste reali sono diverse le possibili declinazioni di mercato.

E a determinarne le sorti potrebbero intervenire anche dei fattori esterni, come testimoniano le ultime indiscrezioni circolate. Secondo Calcio Hellas, nelle ultime ore anche il Chelsea si sarebbe iscritto alla corsa per l’esterno del Verona.

Calciatore gradito a Gasperini e poi finito sul taccuino dei gigliati come potenziale sostituto di Dodô, in direzione Roma, il 23enne belga e nazionale algerino è destinato a lasciare il Veneto in estate e può regalare agli scaligeri l’ennesima plusvalenza targata Sogliano.