Inter e Roma hanno chiuso: 10 milioni dalla Lazio

La telenovela sull’asse Milano-Capitale sta per scrivere i titoli di coda

Con la conquista dello scudetto e il ritorno in Champions League, Inter e Roma hanno da poco concluso una stagione a dir poco gratificante. I nerazzurri hanno addirittura completato il double, battendo in finale di Coppa Italia la Lazio, che per il secondo anno consecutivo non parteciperà alle coppe europee.

Dopo aver salutato Maurizio Sarri, i biancocelesti si preparano ad iniziare l’era Gattuso e, a differenza della scorsa estate, quest’anno potranno operare sul mercato. Reduce da due sessioni di calciomercato incolori, la dirigenza sarà costretta a cercare rinforzi un po’ in ogni zona del campo.

Per quanto riguarda la difesa, le manovre della Lazio potrebbero essere favorite proprio da quelle di nerazzurri e giallorossi, che, secondo il Corriere dello Sport, sembrano aver chiuso definitivamente un dossier aperto nelle scorse settimane.

Stiamo parlando di Lautaro Rivero. Stando alle ultime indiscrezioni in possesso del quotidiano capitolino, l’interesse di Inter e Roma per il difensore centrale si sarebbe raffreddata al punto da favorire l’inserimento laziale. Rispetto al passato, il River Plate sarebbe disposto ad abbassare le proprie pretese economiche a poco più di 10 milioni di euro.