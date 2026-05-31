Osimhen, Vlahovic e Zirkzee: Juve e Roma in regia, ciak si gira

Bianconeri e giallorossi coinvolti in un giro di punte esplosivo e affascinante

Dopo aver vissuto un finale di stagione al cardiopalma per la conquista della qualificazione alla Champions League, Juventus e Roma saranno tra le squadre più indaffarate durante la sessione estiva di calciomercato. Tra obiettivi condivisi e cambi di maglia, d’altronde, è ormai da mesi che si parla di destini incrociati tra bianconeri e giallorossi.

Uno dei tanti nomi seguiti da entrambe le squadre è, senza dubbio, Joshua Zirkzee. Vicinissimo alla Roma a gennaio con tanto di accordo verbale raggiunto tra calciatore e club, l’attaccante olandese lascerà il Manchester United in estate e vorrebbe conoscere il suo futuro il prima possibile, per non rischiare di finire nuovamente travolto da una lunga e infruttuosa telenovela.

Considerato da Gian Piero Gasperini sia come vice Malen che come numero 11, l’ex Bologna piace parecchio anche a Luciano Spalletti. Il tecnico bianconero spera ancora che possa sbloccarsi la trattativa per il rinnovo di Dusan Vlahovic, ma proprio l’attaccante serbo è uno dei nomi caldi in casa Red Devils per la sostituzione di Zirkzee.

Oltre all’attaccante serbo, secondo caughtoffside.com sul taccuino di Michael Carrick ci sarebbero anche Victor Osimhen, Robert Lewandowski, Jean-Philippe Mateta e Junior Kroupi, ma in caso di mancato accordo per il prolungamento, il numero 9 bianconero diventerebbe l’obiettivo più stuzzicante, anche perché di undici anni più giovane rispetto al polacco ex Barcellona.