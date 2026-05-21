“Totti ha rifiutato”: i dettagli dell’offerta della Roma

Secondo le ultime indiscrezioni lo storico Capitano ha declinato la proposta giallorossa

Francesco Totti non torna alla Roma, almeno per ora. Secondo romasport.eu, infatti, il Capitano giallorosso ha rifiutato l’offerta biennale dei Friedkin come ambasciatore del club, rimandando il tanto atteso ritorno nella Capitale.

Secondo Piero Torri, la proprietà americana ha offerto poco più di 500mila euro all’anno alla leggenda romanista. La volontà di arrivare ad una fumata bianca è tuttavia forte su entrambi i fronti e sono previsti nuovi incontri e nuovi contatti per provare a riportare Totti a casa.

Oltre all’aspetto economico, il Dieci giallorosso vorrebbe rientrare in giallorosso con un ruolo più operativo rispetto a quello del semplice ambasciatore e uomo immagine del club nell’anno del centenario.