Calciomercato Roma: clausola da 60 milioni e carambola Svilar

Il portiere giallorosso è di nuovo al centro di un possibile ribaltone capitale

Praticamente inoperoso al derby, Mile Svilar nelle ultime ore ha suonato la carica in vista dell’ultimo e decisivo impegno contro il Verona. Dopo un’attesa lunga sette stagioni la Roma potrebbe tornare in Champions League anche grazie al contributo del portierone giallorosso.

Autore di due stagioni da assoluto protagonista, l’ex Benfica è ormai da diversi mesi un nome molto chiacchierato in ottica calciomercato, ma rispetto alla scorsa estate club e tifosi giallorossi vivono con meno patemi d’animo la situazione, visto un contratto blindato fino al 30 giugno del 2030.

Difficilmente, infatti, a Trigoria prenderanno in considerazione offerte inferiori ai 55-60 milioni di euro per il 26enne, che ha diversi estimatori in Premier League (Chelsea, Manchester United, Newcastle e Tottenham su tutti), ma non solo.

Nelle ultime ore in Francia hanno rilanciato la candidatura del PSG. Secondo sport.fr, infatti, dopo appena una stagione il club francese vuole cedere Lucas Chevalier. Acquistato con squilli di tromba con tanto di cacciata di Gianluigi Donnarumma, l’ex Lille si è reso protagonista di una stagione a dir poco negativa ed è stato sorpassato da Safanov.

L’obiettivo principale di Luis Campos per la porta resta Diego Costa del Porto, che ha una clausola rescissoria da 60 milioni di euro e ha già avuto dei colloqui con la dirigenza parigina. Tra le alternative, oltre al portiere della Roma, figurano anche i nomi di Trubin, Verbruggen, Kobel e Caprile.