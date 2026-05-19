Rescissione con la Juve e niente Roma: firma con l’Atalanta

Tramonta definitivamente una pista dirigenziale in casa giallorossa

Mai come quest’anno, il mercato dei dirigenti è caldo quasi quanto quello riguardante allenatori e calciatori. In attesa che la Roma trovi un nuovo direttore sportivo, arrivano notizie importanti sull’asse Torino-Bergamo che mandano KO sia la squadra giallorossa che l’Inter.

Secondo Gianluca Di Marzio, infatti, dopo aver rescisso il suo contratto con la Juventus, Michele Sbravati sarà un nuovo dirigente del settore giovanile dell’Atalanta. L’ex Genoa non sarà l’unico ex Juve ad accasarsi a Bergamo, visto che la Dea ha già scelto Cristiano Giuntoli come sostituto di Tony D’Amico.