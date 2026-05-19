Nuovo direttore sportivo Roma: è atterrato in Italia

Uno dei candidati principali per il post Massara è arrivato nel BelPaese

Manca davvero poco alla fine di una stagione da montagne russe, che potrebbe concludersi con lo splendido picco della qualificazione in Champions League. La vittoria al derby e la sconfitta della Juventus contro la Fiorentina ha consegnato il destino nelle mani della Roma che prima di concentrarsi esclusivamente sul calciomercato e sulla nuova dirigenza dovrà pensare solamente alla sfida contro il Verona.

Come è logico che sia, ovviamente i contatti tra la proprietà americana e i candidati principali al ruolo di nuovo direttore sportivo proseguono. L’avventura di Frederic Massara è ormai giunta al capolinea e oltre ai profili preferiti Manna e D’Amico, non si perdono di vista anche le piste alternative.

Nei giorni scorsi, si è parlato molto di Benatia, Giaretta, Sogliano, solo per citarne alcuni, ma all’orizzonte potrebbe profilarsi una sfida molto accesa con la Juventus, questa volta dietro le scrivanie.

Sul taccuino romanista da diverso tempo, Matteo Tognozzi piace anche alla Juve, che potrebbe essere interessata da un vero e proprio terremoto dirigenziale in caso di mancata qualificazione alla Champions. Secondo il giornalista de La Stampa, Matteo De Santis, l’ex capo scout bianconero si troverebbe in Italia per svolgere alcuni incontri e non sono esclusi contatti, diretti o indiretti, con la Roma.