Uragano Champions: Juve e Roma si litigano il nuovo DS

La lotta per il quarto posto avrà ripercussioni incredibili sui club: rivoluzione totale

La vittoria al derby per 2-0 e la contemporanea sconfitta della Juventus contro la Fiorentina ha consentito alla Roma di sorpassare i bianconeri e di portarsi al quarto posto in classifica. Per tornare in Champions League dopo otto lunghi anni, ora alla squadra capitolina basterà battere il Verona, senza la necessità di sperare in ulteriori passi falsi delle avversarie.

Qualora, come auspicabile per la Roma, la clamorosa rimonta subita dai torinesi dovesse concludersi con il mancato accesso in Champions, in casa Juve potrebbe esserci una rivoluzione clamorosa anche a livello dirigenziale e ancora una volta bianconeri e giallorossi potrebbero trovarsi di nuovo gli uni contro gli altri.

Secondo Matteo De Santis a Torino non escludono alcuno scenario. Durante il suo intervento a Radio Manà Manà Sport, il giornalista de La Stampa (quotidiano bene informato sulle vicende bianconere) ha parlato di un possibile interessamento della Juve per Matteo Tognozzi, che ha già lavorato per la Vecchia Signora.

Come è noto, l’attuale direttore sportivo del Rio Ave è uno dei candidati giallorossi per la sostituzione di Frederic Massara e all’orizzonte può dunque profilarsi una battaglia sull’asse Torino-Roma.