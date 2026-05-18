Dopo il Napoli c’è la Roma: dieci milioni di euro a centrocampo | ASRL

A caccia della qualificazione in Champions League, i due club sono al centro di un intrigo di mercato

Protagonisti di una battaglia a distanza per Giovanni Manna, Aurelio De Laurentiis e la famiglia Friedkin non sono riusciti a trovare un compromesso per il direttore sportivo campano che per ora non riesce a liberarsi dal Napoli, con o senza il pagamento di un maxi indennizzo.

Il presidente partenopeo ha deciso di innalzare il muro, ma la presenza di Ryan a Trigoria fa capire come questi siano giorni decisivi per la scelta del nuovo direttore sportivo della Roma, soprattutto dopo il possibile accordo con Massara per la rescissione consensuale.

La battaglia tra campani e giallorossi è destinata tuttavia a propagarsi anche sul ring del calciomercato. Nei giorni scorsi, si è parlato di un interessamento di Napoli e Como per Lovro Majer. Il nome del centrocampista croato, però, secondo quanto appreso da Asromalive.it è stato segnalato anche al club giallorosso.

Protagonista di una stagione horror, il Wolfsburg dovrà partecipare allo spareggio per la salvezza contro la terza della serie B tedesca. Comunque vada a finire, c’è aria di smobilitazione e il centrocampista croato ex Rennes potrebbe partire per soli 10 milioni di euro.