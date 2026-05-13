Accordo per la rescissione: Massara lascia la Roma

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La fumata bianca è ormai imminente: mancano solo gli ultimi passaggi formali prima del sì

Ormai non più un mistero da almeno un mese, l’addio di Massara dovrebbe assumere i crismi dell’ufficialità a stretto giro di posta. “Esautorato” da Gasperini in più di una conferenza stampa, l’ex dirigente del Milan è pronto a congedarsi dai giallorossi alla luce della chiara presa di posizione dei Friedkin, da tempo alla ricerca di un nuovo DS.

Massara, dirigente della Roma
Accordo per la rescissione: Massara lascia la Roma (Ansa Foto) – AsRomalive.it

Dopo le tante indiscrezioni rincorsesi nei giorni scorsi, la svolta definitiva in quest’ottica è ormai imminente. Come riferito da Retesport, infatti, Massara e la Roma avrebbero trovato l’intesa per la risoluzione consensuale del contratto: al dirigente sarà pagato lo stipendio fino a giugno, il mese nel quale sarebbe scattata la clausola anticipata di recesso.

Delineato in tutti i suoi aspetti essenziali, lo scenario aspetta soltanto gli ultimi passaggi formali: oltre alla firma finale, è attesa anche la decisione dei Friedkin in merito al nuovo DS. L’avventura di Massara alla Roma, insomma, sta per giungere al capolinea.