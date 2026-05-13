Accordo per la rescissione: Massara lascia la Roma

La fumata bianca è ormai imminente: mancano solo gli ultimi passaggi formali prima del sì

Ormai non più un mistero da almeno un mese, l’addio di Massara dovrebbe assumere i crismi dell’ufficialità a stretto giro di posta. “Esautorato” da Gasperini in più di una conferenza stampa, l’ex dirigente del Milan è pronto a congedarsi dai giallorossi alla luce della chiara presa di posizione dei Friedkin, da tempo alla ricerca di un nuovo DS.

Dopo le tante indiscrezioni rincorsesi nei giorni scorsi, la svolta definitiva in quest’ottica è ormai imminente. Come riferito da Retesport, infatti, Massara e la Roma avrebbero trovato l’intesa per la risoluzione consensuale del contratto: al dirigente sarà pagato lo stipendio fino a giugno, il mese nel quale sarebbe scattata la clausola anticipata di recesso.

Delineato in tutti i suoi aspetti essenziali, lo scenario aspetta soltanto gli ultimi passaggi formali: oltre alla firma finale, è attesa anche la decisione dei Friedkin in merito al nuovo DS. L’avventura di Massara alla Roma, insomma, sta per giungere al capolinea.