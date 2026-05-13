Dybala gela il Boca: niente Argentina anche se non rinnova

Il fantasista giallorosso vole restare alla Roma, ma l’alternativa non porta a Buenos Aires

L’arrivo a Trigoria del suo agente non ha cambiato le carte in tavola, almeno per ora. Anche perché Carlos Novel al centro sportivo Fulvio Bernardni non ha potuto interfacciarsi con nessuno con potere di firma per il rinnovo di Paulo Dybala. La Joya dopo la partita contro il Parma ha lanciato segnali chiari alla Roma e l’incontro di oggi tra Gian Piero Gasperini e il suo rappresentante è servito a ribadire che il tecnico confermerebbe subito il numero 21 giallorosso.

Proprio per questo, il mese scorso c’era già stato qualche segnale di apertura al rinnovo, a patto che la parte fissa dello stipendio sceda a 2-2,5 milioni di euro. L’arrivo dei Friedkin, previsto per il fine settimana, potrebbe dare una sterzata definitiva alla situazione di Dybala, a poco più di un mese dalla scadenza del contratto.

L’unica certezza, scrive La Gazzetta dello Sport, è che anche se non dovesse rinnovare con la Roma, l’idea del calciatore sarebbe quella di rimanere in Europa o di andare all’Inter Miami, con buona pace del Boca Juniors, che ha fatto un’offerta addirittura inferiore al milione di euro.