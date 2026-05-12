La Roma è sparita: accordo saltato prima della firma, svolta Inter

Incredibile ribaltone, i contratti già pronti non sono stati più firmati: terremoto in Serie A

Alle prese con una faticosa e clamorosa rincorsa Champions, la Roma si appresta a combattere i due ultimi round contro Lazio e Verona, sperando in un passo falso di almeno una tra Juventus e Milan. L’eventuale accesso all’Europa dei grandi rappresenterebbe una bella boccata d’ossigeno per i conti giallorossi, ma ad oggi nella Capitale bisogna ragionare sopratutto sui rinnovi e sulle cessioni.

Anche perché alle porte c’è un vero e proprio terremoto dirigenziale. Dopo il licenziamento di Claudio Ranieri di fine aprile, anche Frederic Massara è destinato all’addio e il casting per il nuovo direttore sportivo è la preoccupazione principale della famiglia Friedkin e dei suoi consiglieri.

A proposito di ribaltoni dirigenziali, le indiscrezioni delle ultime ore parlano di un dietrofront decisivo da parte dei giallorossi. Scelto da Ranieri come responsabile del settore giovanile, Massimo Tarantino avrebbe dovuto firmare il contratto con i giallorossi il 4 maggio, dopo aver raggiunto un’intesa quinquennale.

Secondo gazzettaregionale.it, tuttavia, la Roma non si sarebbe più fatta viva con l’attuale tesserato dell’Inter e nel caso in cui non dovesse arrivare la fumata bianca nel giro di una settimana, l’approdo di Tarantino nella Capitale potrebbe saltare in maniera definitiva.