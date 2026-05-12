Dybala tra rinnovo e addio: offerta choc alla Joya

L’attaccante argentino è in scadenza di contratto il prossimo 30 giugno

Quando sta bene fisicamente ed è libero di testa, Paulo Dybala resta senza dubbio uno dei giocatori più forti e tecnici dell’intera Serie A. L’ultima dimostrazione è arrivata a Parma dove, a suon di assist e di aperture al bacio, ha dispensato calcio per più di 100 minuti alla prima da titolare dopo l’operazione al ginocchio.

A fine partita, la Joya e Gian Piero Gasperini hanno lanciato messaggi alla Roma, facendo capire che prolungherebbero molto volentieri l’esperienza de la Joya nella Capitale. Già da settimane, d’altronde, il suo entourage lancia segnali di una ferma volontà di accettare anche un sostanzioso taglio dello stipendio pur di rimanere in giallorosso.

Di offerte ufficiali, però, almeno fino alle 9.33 di martedì 12 maggio non ne sono ancora arrivate. Gasp continua a promuovere un rinnovo del talento argentino e non è escluso che durante questa settimana la famiglia Friedkin possa ufficializzare una proposta con base fissa da 2-3 milioni di euro e una serie di bonus legati al numero di presenze e alle prestazioni del 21 giallorosso per arrivare subito alla firma.

Una proposta che sarebbe almeno il doppio rispetto a quella presentata dal Boca Juniors. Gli argentini arrivano a sfiorare il milione di euro, mentre le sirene dalla Turchia e dalla MLS (Inter Miami) non si sono ancora tradotte in nuove offerte scritte al calciatore. Intanto, l’unica certezza è che ad oggi quello di domenica potrebbe essere veramente l’ultimo derby di Dybala.