Dalla retrocessione alla Roma: più di 15 milioni per il vice Malen

Nome nuovo di calciomercato per l’attacco giallorossa

Grazie ad una clamorosa rimonta nei minuti di recupero, la Roma ha battuto il Parma restando pienamente in corsa per la qualificazione alla prossima Champions League. Grazie alla contestuale sconfitta del Milan, la squadra giallorossa ha raggiunto i rossoneri a 67 punti, trascinata dal solito Donyell Malen e da un Dybala a dir poco convincente.

La Joya a fine partita ha fatto capire che quello di domenica potrebbe essere il suo ultimo derby, ma, a prescindere da quale sarà il futuro dell’argentino, il reparto d’attacco sarà quello maggiormente ritoccato durante la sessione estiva di calciomercato.

Alle spalle di Malen, Gian Piero Gasperini si aspetterebbe un ulteriore elemento per far crescere con pazienza Robinio Vaz. Tra suggestioni e piste più o meno reali sono già svariati i nomi accostati alla dirigenza capitolina in vista della prossima stagione.

L’ultimo aggiornamento in ordine di tempo arriva dalla Francia, dove footmercato.net parla di un interessamento per Matthis Abline. Appena retrocesso con il Nantes, l’attaccante 23enne ha messo a referto 8 gol e 7 assist in tutte le competizioni e può giocare anche sulla fascia. Il suo nome è finito pure sul taccuino di Crystal Palace, Paris FC, anche se l’unica offerta concreta è stata quella del Monaco, che si è vista rifiutare 15 milioni di euro.