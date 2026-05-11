Incubo Roma: blitz allo stadio e addio Milano

Il club giallorosso accelera sul calciomercato, sono stati avvistati

La rimonta al cardiopalma contro il Parma e la contestuale sconfitta del Milan contro l’Atalanta hanno consentito alla Roma di raggiungere i rossoneri a quota 67 punti. Nonostante il grande sforzo compiuto per recuperare terreno, ad oggi i giallorossi non sarebbero in Champions League, essendo in svantaggio negli scontri diretti contro i rossoneri.

Trascinati da uno strepitoso Malen (tredici gol in campionato e record di Balottelli battuto), i capitolini subiranno un nuovo ribaltone dirigenziale nei prossimi giorni, con l’addio di Frederic Massara che è ormai praticamente certo. La ricerca del nuovo direttore sportivo non impedisce tuttavia all’ex dirigente rossonero di continuare a lavorare per i giallorossi.

La fitta rete di scout, d’altronde, è sempre attiva e secondo Transferfeed sabato scorso alcuni emissari romanisti sono stati avvistati allo stadio Penzo per assistere a Venezia-Palermo. L’osservato speciale è stato, ovviamente, Issa Doumbia che ha trovato il suo ottavo gol in campionato. Valutato non meno di 15-17 milioni di euro, il centrocampista 22enne piace anche ad Atalanta, Inter, Milan, Benfica e Sporting.

La missione in Laguna è servita per stendere nuove e lusinghiere relazioni sul mediano italiano, protagonista di una stagione da incorniciare grazie ai 10 gol e 6 assist tra Serie B e Coppa Italia.