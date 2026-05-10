Calciomercato Roma, offerta al ribasso per Dybala: ecco tutte le cifre

Prosegue il tira e molla per il futuro dell’attaccante giallorosso: la situazione sul tavolo

Il futuro di Paulo Dybala è un rebus ancora tutto da sciogliere per la Roma. Nonostante la volontà della Joya di continuare la sua esperienza nella Capitale, i contatti con l’entourage dell’argentino non hanno portato a sbocchi concreti, almeno per il momento.

Come riferito da Eleonora Trotta, quella riguardante la possibile permanenza del numero 21 a Trigoria non è considerata una priorità dai vertici dirigenziali della Roma, ora alle prese con altri tipi di dossier. Nel frattempo, però, per l’ex vicecapitano della Juventus non si scalda neanche l’opzione Boca Juniors.

Stando alla giornalista, infatti, l’offerta degli Xeneizes per Dybala si attesterebbe non arriverebbe al milione di euro a stagione, cifra drasticamente più bassa rispetto a quella attualmente percepita dal ragazzo.

Dal canto suo l’attaccante si è preso del tempo per capire il da farsi, non attratto dai timidi segnali di abboccamento dall’estero (Argentina esclusa) e con l’intenzione di aspettare le mosse della Roma. L’incastro, insomma, è ancora ben lontano dal completarsi: sono attese novità in un senso o nell’altro.