Blitz allo stadio per Koné: Roma avvisata dall’Inter

La situazione legata al francese continua a tenere banco: il club italiano vuole giocarsi le sue chances

“Sarei molto felice se rimanesse qui con noi, è un calciatore forte, ma se arrivasse un’offerta irrinunciabile si farebbero nuove valutazioni”: la risposta (naturale e spontanea) di Gasperini all’ennesima domanda su Koné ha certificato la posizione che assumerà la Roma rispetto alle tante voci legate al suo centrocampista.

Dal canto suo, il profilo del francese non è sparito dai radar di quei club che in tempi e in modi diversi hanno lanciato segnali di gradimento all’indirizzo dell’ex Borussia Mönchengladbach.

Tra questi, occhio soprattutto all’Inter. Alla ricerca di un mediano box to box in grado di garantire fisicità alla zona nevralgica del campo, i nerazzurri sono pronti a ritornare alla carica per il gioiello della Roma.

Certo, servirà una proposta superiore (e non di poco) ai 35 milioni di euro prospettati la scorsa estate, ma è chiaro che i meneghini proveranno a giocarsi le proprie chances.

A tal proposito, secondo quanto riferito da Il Giornale, un emissario del club nerazzurro è atteso al “Tardini” per assistere a Parma-Roma e monitorare da vicino proprio Manu Koné, ristabilitosi al cento per cento dopo l’ultimo infortunio e pronto a trainare una squadra che ha bisogno delle sue giocate per sperare in un guizzo Champions nel rush finale.