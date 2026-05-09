Romagnoli espulso e infortunio muscolare: saltano il derby Roma-Lazio

Pomeriggio da incubo per i biancocelesti quello di oggi contro l’Inter

Dopo una revisione al VAR, Alessio Romagnoli è stato espulso per un brutto fallo su Bonny e salterà il derby della prossima giornata contro la Roma. Il pomeriggio da incubo per la Lazio non si limita, tuttavia, solo a questo.

Pochi minuti prima del cartellino rosso al difensore biancoceleste, infatti, Cancellieri è stato costretto ad abbandonare il campo per un indurimento al gluteo sinistro e le sue condizioni verranno valutate nelle prossime ore. In caso di forfait, saranno ben due gli ex giallorossi a saltare la stracittadina.