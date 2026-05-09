Niente Roma, accordo nerazzurro: è fatta per il DS

L’accelerata convinta ha sparigliato le carte chiudendo subito i giochi: ecco tutti i dettagli

A propiziare la girandola di indiscrezioni in questo frangente della stagione non sono solo le tante voci legate ai possibili trasferimenti dei calciatori, ma anche il toto squadre relativo al futuro dei dirigenti. Ne sa qualcosa alla Roma, chiamata a mettere le basi per una nuova rivoluzione dirigenziale alla luce dell’ormai imminente addio di Frederic Massara.

Con Manna chiodo fisso dei Friedkin e Benatia ipotesi da non trascurare, nell’intreccio di profili accostato ai giallorossi non figurerà più Cristiano Giuntoli.

L’ex football director della Juventus ha infatti trovato l’intesa definitiva con l’Atalanta suggellando con una stretta di mano l’intesa con la “Dea”. Nell’aria da qualche giorno, lo sprint ha portato le parti a chiudere la trattativa in tempi relativamente brevi: a mancare è solo la canonica ufficialità, attesa già nelle prossime ore.

Il futuro di Giuntoli si lega in maniera osmotica a quello di D’Amico per il quale è forte il pressing del Milan, prima opzione per l’attuale dirigente nerazzurro che piace e non poco anche alla Roma. Insomma, se il buongiorno si vede dal mattino, il mercato dei dirigenti è pronto a regalare nuovi, interessanti colpi di scena.