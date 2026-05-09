Uno all’Atalanta e uno al Milan: la Roma perde due Ds

Scenario incredibile che rischia di complicare ulteriormente i piani di Gasperini e dei Friedkin

Attivato subito dopo il licenziamento di Claudio Ranieri, il casting per il nuovo direttore sportivo ha sin qui portato ad individuare una prima e complicata scelta, Giovanni Manna, ma non si è ancora concluso con l’accordo con l’erede di Frederic Massara.

Da D’Amico a Giuntoli, passando per Paratici, Sogliano e Nani, fino ad arrivare agli ipotetici ritorni di Pradé e Petrachi (il ds granata accetterebbe molto volentieri, ma non ci risultano trattative al momento), sono molti i profili finiti nei radar della Roma che, tuttavia, rischia di rimanere con il cerino in mano su diversi dossier aperti.

Mentre giungono sempre più conferme sull’ipotesi Benatia da noi anticipata, il Corriere dello Sport descrive uno scenario che toglierebbe dai giochi due candidati prestigiosi. Secondo il quotidiano romano, infatti, in caso di addio all’Atalanta, la destinazione preferita di Tony D’Amico resta il Milan. E, udite udite, un candidato forte per il club bergamasco sarebbe proprio Giuntoli.