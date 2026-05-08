Scambio con il Milan e addio Juve: la Roma è saltata

Il club rossonero rompe gli indugi per bruciare la concorrenza dei bianconeri e non solo

Piombato in una crisi di gioco e realizzativa preoccupante, il Milan nelle ultime giornate ha dilapidato buona parte del vantaggio acquisito sul quinto posto, consentendo alla Roma di ridurre a tre punti lo svantaggio in classifica. Con un occhio al finale di campionato e uno alla prossima stagione, la dirigenza rossonera sta già lavorando forte sul calciomercato, soprattutto su quelle operazioni che verranno fatte a prescindere dal piazzamento finale in Serie A.

Che i rossoneri abbiano bisogno soprattutto di attaccanti, d’altronde, non è affatto un mistero. Come non lo è la forte predisposizione ad ascoltare offerte per Rafael Leao, uno dei più deludenti in questa stagione. L’ala portoghese non è ancora riuscito a fare il salto di qualità e ipotizzare cifre che si avvicinino alla clausola rescissoria da 175 milioni di euro è un esercizio a dir poco utopistico.

Ormai da giorni, si parla di un calciatore offerto a diversi club europei. Tra questi ci sarebbe anche il Manchester United che, secondo ‘calciomercato.com’, sta seriamente prendendo in considerazione l’idea di inserire il cartellino di Joshua Zirkzee nella trattativa con il club rossonero.

Vicino alla Roma a gennaio con tanto di accordo verbale già raggiunto con i giallorossi, l’attaccante olandese ha visto saltare il suo ritorno in Italia dopo l’esonero di Amorim. A distanza di mesi, è ancora forte il suo desiderio di tornare in Serie A, dove piace ancora ai capitolini, ma anche a Juventus e Napoli.