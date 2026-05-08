Inter-Napoli è saltata, accordo con la Roma: contratto accettato

Sprint decisivo dei giallorossi, salta l’affare per nerazzurri e partenopei

Nonostante la famiglia Friedkin non abbia ancora terminato il casting per il nuovo direttore sportivo, le indiscrezioni di calciomercato sulla Roma si susseguono senza soluzione di continuità, anche perché Frederic Massara prima dell’addio di Ranieri e del suo ridimensionamento aveva impostato alcune trattative interessanti.

Come raccontato in altre sedi, il profilo preferito come nuovo ds resta Giovanni Manna, ma la necessità di trattare con Aurelio De Laurentiis rende il percorso un po’ tortuoso, al punto che non si possono trascurare le alternative (D’Amico, Giuntoli, Nani, Sogliano).

Intanto però, almeno secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il club giallorosso avrebbe già vinto una battaglia importante contro il Napoli, ma anche contro l’Inter, il Milan e altre squadre di Premier League.

Stando al quotidiano romano, infatti, Karem Alajbegovic avrebbe scelto di giocare con la Roma a partire dalla prossima stagione. Attratto dal progetto giallorosso e dalla possibilità di avere maggiori chance da titolare con un allenatore offensivo come Gasperini, l’ala 18enne ha già detto sì ai giallorossi, accettando un contratto con ingaggio a salire.

Tutto fatto dunque? Non proprio, visto che ora ci sarà da trattare con il Bayer Leverkusen che, dopo aver riscattato il giocatore a 8 milioni, ne chiede almeno 25-30 per lasciar partire il talentino bosniaco, giustiziere dell’Italia nella finale playoff per i Mondiali.