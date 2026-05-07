Roma su Ausilio? Il futuro del direttore sportivo è già scritto

Il dirigente nerazzurro è stato accostato ai giallorossi nelle ultime ore: come stanno le cose

All’interno di un casting ambizioso e quasi totalmente italiano, Tuttosport ha registrato voci dell’etere romano sull’interessamento della Roma per Piero Ausilio. Tra i principali artefici dei successi dell’Inter, il direttore sportivo nerazzurro ha il contratto in scadenza a giugno 2027 e sarebbe sicuramente una soluzione di altissimo profilo per la sostituzione di Frederic Massara.

Dopo Giovanni Manna, Tony D’Amico, Gianluca Nani, Fabio Paratici e Sean Sogliano, spunta così un altro nome di un dirigente sotto contratto con un altro club, ma questa volta la candidatura sembra veramente una mera suggestione.

Come ricorda lo stesso quotidiano torinese, infatti, Beppe Marotta non ha alcuna intenzione di privarsi del suo braccio destro che, nei prossimi giorni, sarà convocato in sede per firmare il rinnovo contrattuale, al pari di Dario Baccin, preziosissimo scopritore di talenti.