Allegri ha scelto Koné: la Roma avvisa il Milan

Il tecnico livornese ha espresso il suo gradimento per il centrocampista giallorosso: ecco come stanno le cose

Portatasi ad una sola lunghezza di distanza dalla Juventus quarta in classifica, la Roma non vuole porsi limiti. A Parma i giallorossi hanno la grande occasione di mettere ulteriore pressione alla concorrenza avvisando anche il Milan, lontano ora solo tre punti. Proprio con i rossoneri, intanto, i capitolini potrebbero dar vita ad un interessante intreccio di mercato.

Secondo quanto riferito dal giornalista Pietro Balzano Prota, infatti, Massimiliano Allegri avrebbe lanciato segnali di gradimento all’indirizzo di Manu Koné. Il centrocampista francese potrebbe finire al centro di un interessante domino di mercato visto che anche Inter e Juventus non hanno alcuna intenzione di mollare la presa.

Corsa alla quale il Milan sognerebbe di partecipare, pur consapevole delle difficoltà riguardanti soprattutto i costi del cartellino (non inferiore ai 50 milioni di euro). Di seguito il contenuto dell’intervento di Prota:

“In uno dei meeting tra Allegri e la dirigenza, è emerso il nome di Manu Koné della Roma, un profilo che piace molto ad Allegri. Ha un costo importante, quindi tenderei ad escluderlo, ma c’è del gradimento importante da parte del tecnico livornese per il francese”.