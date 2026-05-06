Juve su Ndicka, anticipazione ASRL confermata: c’è lo scambio

Il difensore ivoriano piace ai bianconeri, pronti ad offrire anche una contropartita tecnica alla Roma

Trovano conferme importanti le notizie riportate nelle ultime ore da Asromalive.it in merito all’interessamento della Juventus per Evan Ndicka. A caccia di rinforzi difensivi in vista della prossima stagione, la dirigenza bianconera ha messo nel mirino anche il difensore ivoriano.

A darne conferma è gazzetta.it che parla di un profilo che piace parecchio alla Continassa, sia per le sue caratteristiche tecnico-tattiche, sia perché percepisce un ingaggio (circa 4 milioni più bonus) all’interno dei parametri fissati dai bianconeri in queste ultime stagioni.

Valutato 40 milioni di euro a Trigoria, l’ex Eintracht Francoforte piace anche a Barcellona, Inter e diverse squadre di Premier League, ma per aggirare concorrenza e costi dell’operazione, la Juve sarebbe pronta a giocarsi l’asso nella manica.

In uscita da Torino c’è, infatti, quel Teun Koopmeiners che tanto deve a Gian Piero Gasperini. Il centrocampista olandese ha vissuto il meglio di sé proprio sotto la guida dell’attuale tecnico della Roma. Seppure con operazioni separate, l’inserimento dell’ex Atalanta nei discorsi con i capitolini consentirebbe ai giallorossi di piazzare una plusvalenza importante entro il 30 giugno e alla Vecchia Signora di non fare minusvalenza.