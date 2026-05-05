Ndicka al posto di Bremer: la Juve ha avvisato la Roma

Si accende il maxi intreccio in Serie A che coinvolge i due difensori: parte tutto da qui

Tra campo e mercato. Gli intrecci tra Roma e Juventus non si esauriscono di certo ad una corsa al quarto posto più vibrante che mai e potrebbero trovare nella prossima sessione estiva di trasferimenti un autorevole punto di non ritorno. In tal senso, occhio alle prossime mosse difensive dei due club.

Con la partenza di Gleison Bremer che non può essere esclusa a priori soprattutto se dovesse arrivare un club disposto a mettere sul piatto i quasi 60 milioni di euro che coprirebbero la sua clausola, Comolli ha già cominciato a sondare piste alternative.

Certo, la permanenza del brasiliano rappresenterebbe una base solida dalla quale ripartire in vista della prossima stagione; tuttavia, le parole dell’ex Torino, che ha dichiarato di voler vincere, e una seconda parte di stagione tutt’altro che luminosa potrebbero rendere la sua cessione – se non proprio indolore – probabilmente meno traumatica.

Vanno letti anche in questo senso i recenti sondaggi con cui la “Vecchia Signora” ha espresso il suo gradimento per Kim, ormai in uscita dal Bayern Monaco e pronto a valutare una nuova occasione in Serie A.

Qualora si dovessero effettivamente creare i presupposti per la partenza di Bremer, però, il restyling difensivo della Juve potrebbe non esaurirsi all’ex centrale del Napoli arrivando a coinvolgere anche Ndicka.

Non è un mistero, infatti, che la Juve ha sondato in tempi e in modi diversi la fattibilità di affondare il colpo per l’attuale centrale della Roma, già monitorato con attenzione ai tempi dell’Eintracht Francoforte.

Punto di riferimento dello scacchiere di Gasperini, il franco-ivoriano ben si adatterebbe ai dettami tattici di Spalletti, propenso a virare su un difensore “pulito” tecnicamente, aggressivo e bravo a scappare all’indietro. E con almeno trenta milioni di euro sul piatto…