Serie A, DIRETTA Roma-Fiorentina: la cronaca LIVE

Asromalive.it vi aggiornerà in tempo reale sulla partita della trentacinquesima giornata di campionato

È tutto pronto per il fischio d’inizio di Roma-Fiorentina, partita che chiude il trentacinquesimo turno di Serie A. Una giornata che sin qui ha regalato ottimi assist ai giallorossi, caratterizzata dai pareggi di Como e Juventus e dalla sconfitta del Milan.

Per non lasciare nulla d’intentato e non avere rimpianti a fine stagione, la squadra allenata da Gian Piero Gasperini ha l’obbligo di vincere, per sorpassare i lariani in classifica e portarsi a meno uno e a meno tre rispettivamente da bianconeri e rossoneri.

Di fronte ci sarà una squadra in salute, reduce da ben sette risultati utili consecutivi e praticamente salva grazie alla cura Paolo Vanoli, che è in piena emergenza in attacco viste le assenze di Kean e Piccoli. Asromalive.it seguirà la partita in tempo reale.

Formazioni ufficiali Roma-Fiorentina

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Celik, Cristante, Koné, Wesley; Soulé, Pisilli; Malen. All. Gasperini

FIORENTINA (4-3-3): De Gea; Dodò, Pongracic, Ranieri, Gosens; Ndour, Fagioli, Mandragora; Harrison, Gudmundsson, Solomon. All. Vanoli

ARBITRO: Luca Zufferli della sezione di Udine