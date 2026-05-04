L’Inter alza il muro, offerta immediata alla Roma

Ci risiamo, ennesimo intreccio di calciomercato tra giallorossi e nerazzurri

Campione d’Italia per la ventunesima volta nella sua storia, l’Inter andrà a caccia del doblete nella finale di Coppa Italia contro la Lazio. Oltre al calcio giocato, a tenere banco in casa nerazzurra sono anche le voci di calciomercato che, come da diverse sessioni a questa parte, coinvolgono anche la Roma.

Eh no, questa volta non stiamo parlando dei soliti Carlos Augusto, Davide Frattesi, Manu Koné e Lorenzo Pellegrini, ma di una mega trattativa che coinvolge anche una big assoluta del calcio europeo.

All’interno del suo podcast “Caffé Di Marzio”, Gianluca Di Marzio ha fatto il punto anche sull’offensiva del Barcellona per Alessandro Bastoni. Secondo il giornalista di Sky Sport, il club catalano difficilmente riuscirà a soddisfare le richieste economiche dei nerazzurri per il nazionale italiano (60-70 milioni).

E così, i catalani potrebbero dirottare le proprie attenzioni e i propri sforzi su Evan Ndicka. Il difensore ivoriano è già da tempo sui taccuini del Barça e il club giallorosso è pronto a cederlo a fronte di un’offerta da 35-40 milioni di euro.