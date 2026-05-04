Convocati Roma, recupero last minute contro la Fiorentina

Gasperini ha diramato la lista dei giocatori a disposizione per la sfida di stasera
La Roma scende in campo alle 20.45 ospitando la Fiorentina nella trentacinquesima giornata di Serie A. Grazie alle imprese del Sassuolo e del Verona, in caso di vittoria i giallorossi potrebbero portarsi a soli tre punti di distacco dal Milan e a uno dalla Juve.
A poche ore dal fischio d’inizio della partita dello Stadio Olimpico, Gian Piero Gasperini ha diramato la lista dei convocati, con il recupero lampo di Tsimikas. Ecco l’elenco completo dei disponibili:
Portieri: Svilar, Gollini, De Marzi
Difensori: Rensch, Angelino, Ndicka, Tsimikas, Celik, Hermoso, Mancini, Ziolkowski, Wesley, Ghilardi
Centrocampisti: Cristante, Kone, Pisilli
Attaccanti: Malen, Soulé, Venturino, Dybala, Vaz, El Shaarawy