Inter-Juve finisce in pareggio: la Roma chiude i giochi

Bianconeri e nerazzurri rischiano di rimanere a bocca asciutta per colpa di Gasperini

Nel corso dell’odierna conferenza stampa, Gian Piero Gasperini è rimasto abbastanza evasivo sulle domande di calciomercato, ribadendo tuttavia a più riprese di avere una grande considerazione dello zoccolo duro della rosa giallorossa.

Da quando i Friedkin hanno deciso di sacrificare Claudio Ranieri e di puntare su Gasp, in casa Roma si è parlato tanto dei rinnovi di contratto di Cristante, Mancini e Pellegrini, fortemente voluti dall’ex tecnico dell’Atalanta.

Se dipendesse solamente da lui, Gasp confermerebbe anche Paulo Dybala, che continua a dare priorità ai giallorossi, ma non solo. In rosa c’è un altro fedelissimo dell’allenatore in scadenza di contratto: Zeki Celik.

Su X, Nicolò Schira ha confermato le notizie dei giorni scorsi, che parlavano di contatti riavviati tra la Roma e l’entourage del turco proprio su indicazione di Gasperini. Finito anche nel mirino di Inter e Juventus, l’ex Lille tramite i suoi agenti aveva avanzato pretese ritenute troppo elevate dai capitolini (circa 4 milioni di euro) e dopo la prima offerta da 2,8 milioni, da Trigoria non erano arrivate nuove chiamate.

Ora la Roma avrebbe riaperto le trattative per parlare di rinnovo contrattuale, ma per arrivare a dama ci sarà bisogno di un ridimensionamento delle richieste del 19 giallorosso, che ha mercato anche in Inghilterra e in patria.