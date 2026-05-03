Scambio e cash sul piatto: botto Juve, via libera Roma

La maxi trattativa chiama direttamente in causa Comolli: come cambiano i piani dei giallorossi

Tra i settori del campo che la Roma spera di rinforzare nel corso della prossima sessione estiva di calciomercato, impossibile non menzionare le corsie esterne. Del resto non sono pochi i nomi che in tempi e in modi diversi hanno cominciato a gravitare in orbita giallorossa con Bernasconi e Fortini tra i principali indiziati.

Anche in questo caso, però, i giallorossi dovranno osservare con molta attenzione le mosse della Juventus che, soprattutto se dovesse perfezionare la cessione di Cambiaso, avrebbe il tesoretto sufficiente per ridisegnare la fascia sinistra.

Non è un mistero, infatti, come gli esterni di Atalanta e Fiorentina piacciano e non poco anche alla “Vecchia Signora”, pronta a capitalizzare eventuali occasioni.

In tal senso, non è affatto banale l’ultima indiscrezione lanciata da calciomercato.it secondo cui Comolli sarebbe pronto a mettere sul piatto il cartellino di Di Gregorio per arrivare a Destiny Udogie, da tempo nei radar della Juventus.

Con Spalletti che ha messo Alisson in cima alla lista delle sue priorità, gli spazi per l’ex estremo difensore del Monza potrebbero essere sensibilmente ridimensionati e una sua cessione inevitabile. Aperto ad un ritorno in Serie A, Udogie ha già lanciato segnali di gradimento all’ipotesi Juve che ne sta caldeggiando in maniera seria l’ipotesi.