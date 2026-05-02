Roma-Juve finisce così: firma a sorpresa in Serie A

Sul tavolo nuovi contatti, lo scenario cambia in maniera repentina: giallorossi e bianconeri avvisati

Protagoniste di un vibrante confronto in ottica quarto posto, Roma e Juventus stanno incrociando le proprie traiettorie anche in chiave mercato. Tra depistaggi e sondaggi esplorativi più o meno manifesti, i bianconeri e i giallorossi potrebbero dar vita ad interessanti intrecci.

Tra le piste a cui prestare particolare attenzione – ad esempio – occhio a quella legata al futuro di Lorenzo Pellegrini. Come noto, il centrocampista della Roma è legato ai giallorossi da un contratto in scadenza nel 2026 non ancora rinnovato. Nonostante i timidi segnali di apertura delle scorse settimane, al momento le parti sono ancora piuttosto lontane da una quadra definitiva.

Tra i club interessati all’ex Sassuolo – protagonista di una stagione che, tra alti e bassi, recita comunque sette gol e quattro assist – ci sono sicuramente Inter e Juventus che, però, potrebbero fare i conti con un inserimento a sorpresa.

Secondo quanto riferito da Transfer Feed, infatti, alla ricerca di esperienza e qualità in mezzo al campo, anche la Fiorentina avrebbe mosso passi significativi per il tuttocampista italiano, pronta a valutare il da farsi nel caso in cui si aprissero gli spiragli giusti.