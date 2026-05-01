Colpaccio dal City: la Roma beffa la Juve

La partenza da Manchester è già stata annunciata, bomba di calciomercato

Tre o quattro giocatori con il potenziale alla Malen e alla Wesley. È questa l’idea di fondo più congeniale alle idee di mercato di Gian Piero Gasperini, che ha più riprese ha chiesto il giusto mix tra giovani e calciatori pronti.

E così, mentre regna ancora l’incertezza sul nome del prossimo direttore sportivo, la Roma continua a ricevere sondaggi e segnalazioni su possibili obiettivi di calciomercato che siano in grado di alzare il livello della rosa giallorossa.

Tra calciatori in scadenza e giocatori con il mal di pancia, sono molti i profili di caratura internazionale pronti a cambiare aria in estate. Tra questi, c’è anche Nathan Aké. Il difensore olandese ha già ottenuto dal Manchester City il via libera alla cessione in presenza di offerte interessanti.

Secondo Transferfeed, un intermediario nelle ultime ore ha offerto il 31enne proprio alla Roma. Il club giallorosso va così ad aggiungersi a Inter e Juventus, che già da tempo sono sulle tracce del calciatore.