Scambio con il Milan e bye bye Roma: 10 milioni e un giocatore

L’irruzione rossonera cambia i piani del calciomercato estivo dei giallorossi

Mancano solo quattro giornate alla fine del campionato e come da copione ormai a tenere banco sui media è soprattutto il calciomercato. Mentre il Milan è ormai ad un passo dal ritorno in Champions dopo un solo anno di assenza, alla Roma serve davvero un miracolo per interrompere un purgatorio che dura ormai da sette anni.

Spesso coinvolte in trattative reciproche (Abraham- Saelemaekers, Dovbyk-Gimenez, Nkunku), le due società si preannunciano come due tra le più attive durante la prossima sessione di mercato.

Avendo esigenze negli stessi ruoli, giallorossi e rossoneri condivideranno diversi obiettivi e le ultime indiscrezioni parlano di un potenziale scambio che potrebbe ribaltare la Serie A.

Secondo fiorentinauno.com, il Milan è pronto a fare sul serio per Dodò. Accostato anche alla Roma di recente perché profilo gradito a Gasperini, l’esterno brasiliano piace pure alla Juventus, ma i rossoneri vorrebbero provare a sbaragliare la concorrenza offrendo il cartellino di Athekame e 10 milioni di euro.