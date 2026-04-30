Italia ai Mondiali 2026, il ripescaggio non è un sogno: sono stati esclusi

Due sono gli episodi salienti che stanno facendo sognare i tifosi Azzurri: ecco cosa è successo

Le tensioni geopolitiche tra Iran e Usa che hanno nel Golfo Persico e soprattutto nello stretto di Hormuz il proprio baricentro potrebbero aprire le porte a scenari clamorosi in vista del prossimo Mondiale.

Sebbene abbia assicurato più volte la volontà di fare da mediatore per garantire la partecipazione del Team Melli alla prossima rassegna, Gianni Infantino vedrebbe ridimensionati i suoi propositi qualora la frattura tra Teheran e Washington non dovesse ricomporsi a stretto giro di posta.

Scenario che, almeno in linea ipotetica, sta alimentando i sogni della Nazionale Italiana, considerata tra le principali candidati a prendere il posto di Taremi e compagni. Quanto è successo nei giorni scorsi – del resto – non è affatto passato inosservato.

La notizia dell’esclusione dei delegati iraniani dal Congresso FIFA in programma oggi si è diffusa poche ore dopo quella riguardante l’annullamento delle amichevoli che avrebbe visto l’Iran sfidare Macedonia ed Angola.

Stando così le cose, sorprende fino ad un certo punto il comportamento dei bookmakers, con la quota del possibile ripescaggio dell’Italia passato improvvisamente da 50 a 5. Ad ogni modo, ricordiamo che, almeno fino a questo momento, la FIFA non ha mai preso in considerazione l’idea di estromettere l’Iran dai Mondiali: ne sapremo di più nel corso delle prossime settimane.