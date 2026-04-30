Serie A, arbitri e veleni: “Sospensione del campionato”

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La presa di posizione segna un autentico punto di non ritorno: si è esposto in maniera decisa a riguardo

Il caos arbitri scuote la Serie A mentre l’Inter è sempre più vicina alla conquista dello Scudetto: basterebbe un successo ai nerazzurri per laurearsi Campioni d’Italia senza osservare i risultati di Napoli e Milan. Si vedrà. Nel frattempo, con le indagini della Procura di Milano a calamitare l’attenzione mediatica, c’è che si è esposto in maniera veemente a riguardo chiedendo (tra le altre) la sospensione del campionato.

Giuseppe Marotta, presidente dell'Inter
“Sospensione della Serie A”: bufera arbitri, spunta la richiesta choc (Ansa Foto) – AsRomalive.it

Ci stiamo riferendo ad Angelo Pisani, rappresentante legale del Club Napoli Maradona che, facendo il punto della situazione in casa Inter, ha esternato il suo punto di vista: “Il campionato è falsato, da qui nasce la richiesta di sospendere la Serie A e l’assegnazione dello Scudetto così eviteremmo la brutta figura di doverlo poi revocare”.

Pisani ha dunque tuonato: “Dal punto di vista morale ci troviamo in una situazione peggiore rispetto a Calciopoli. Faremo un altro esposto su Atalanta-Napoli chiedendo di indagare sulle gare di questa stagione (…): nel caso in cui Figc e Lega non dovessero sospendere il campionato, chiederemmo il commissariamento di entrambi”.