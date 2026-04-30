Serie A, arbitri e veleni: “Sospensione del campionato”

La presa di posizione segna un autentico punto di non ritorno: si è esposto in maniera decisa a riguardo

Il caos arbitri scuote la Serie A mentre l’Inter è sempre più vicina alla conquista dello Scudetto: basterebbe un successo ai nerazzurri per laurearsi Campioni d’Italia senza osservare i risultati di Napoli e Milan. Si vedrà. Nel frattempo, con le indagini della Procura di Milano a calamitare l’attenzione mediatica, c’è che si è esposto in maniera veemente a riguardo chiedendo (tra le altre) la sospensione del campionato.

Ci stiamo riferendo ad Angelo Pisani, rappresentante legale del Club Napoli Maradona che, facendo il punto della situazione in casa Inter, ha esternato il suo punto di vista: “Il campionato è falsato, da qui nasce la richiesta di sospendere la Serie A e l’assegnazione dello Scudetto così eviteremmo la brutta figura di doverlo poi revocare”.

Pisani ha dunque tuonato: “Dal punto di vista morale ci troviamo in una situazione peggiore rispetto a Calciopoli. Faremo un altro esposto su Atalanta-Napoli chiedendo di indagare sulle gare di questa stagione (…): nel caso in cui Figc e Lega non dovessero sospendere il campionato, chiederemmo il commissariamento di entrambi”.