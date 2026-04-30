Un flop della Juve per la Roma: costa più di 40 milioni

Curiosa indiscrezione di calciomercato sul futuro giallorosso

Ancora speranzosa in un miracolo che possa riportarla in Champions League dopo sette anni, la Roma deve ancora capire il proprio assetto definitivo in vista della prossima stagione. Dopo l’addio di Claudio Ranieri, anche la posizione di Frederic Massara è sub judice e ormai da settimane si parla del possibile successore.

Nonostante questo stato d’incertezza, le indiscrezioni di calciomercato sul club giallorosso escono senza soluzione di continuità e sono già molti i nomi accostati alla squadra capitolina per il mercato estivo.

Guardando la rosa e le esigenze evidenziate anche in pubblico da Gian Piero Gasperini, è automatico immaginare un massiccio intervento soprattutto nel reparto avanzato. Due ali e un vice Malen rappresentano il minimo sindacale, soprattutto in virtù dei mancati riscatti di Ferguson, Venturino e Zaragoza, degli addii a parametro zero di El Shaarawy e Dybala e della volontà di trovare una sistemazione a Dovbyk.

Per quanto riguarda il ruolo di punta centrale, le ultime indiscrezioni parlano di un’ipotesi tanto suggestiva, quanto complicata. Secondo calcioline.com, infatti, sul taccuino dei giallorossi sarebbe finito Kaio Jorge. Vero e proprio flop della Juventus, l’attaccante brasiliano è rinato con il Cruzeiro, ma la sua valutazione si aggira tra i 40 e i 50 milioni di euro.