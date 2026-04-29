Otto milioni per l’erede di Ndicka: è la prima volta che si parla di Roma

Nome mai uscito prima per la difesa giallorossa, le ultime indiscrezioni di calciomercato
Vista la necessità di mettere a segno diverse cessioni con plusvalenza annessa, ormai si dà quasi per scontata la partenza di Evan Ndicka dalla Roma. D’altronde, è stato lo stesso difensore a lanciare un indizio non trascurabile, ufficializzando l’addio al suo storico procuratore per gestire la propria carriera da solo.
Valutato non meno di 35-40 milioni di euro dal club giallorosso, il mancino ivoriano ha molto mercato all’estero, ma piace anche a due club italiani. In attesa di una decisione ufficiale dei Friedkin sul direttore sportivo, Frederic Massara continua a lavorare con professionalità sul mercato, con la spada di Damocle del fair play finanziario dell’Uefa.
Tornando a Ndicka, nelle ultime ore è emerso un nome nuovissimo per la difesa giallorossa. Secondo africafoot.com, infatti, sul taccuino romanista sarebbe finito il profilo di Sampson Dweh, 24enne del Viktoria Plzen.
Secondo la fonte sopra citata, la Roma avrebbe già avviato contatti formali con il club ceco, pronto a vendere il nazionale liberiano in presenza di un’offerta da 8 milioni di euro. Un affondo vero e proprio arriverebbe secondo il sito in questione solamente dopo la partenza di Ndicka.