Sorpasso rossonero: 40 milioni cash alla Roma

Svolta in arrivo per il calciomercato giallorosso, ecco l’offerta che può sistemare i conti

Anche senza voler partecipare per forza al toto cifre (c’è chi parla di 80 milioni, chi di 70 e chi addirittura di 100), il fatto che la Roma abbia bisogno di fare plusvalenze importanti entro il prossimo 30 giugno è assodato e ineludibile.

L’eventuale e purtroppo probabile mancata qualificazione alla prossima Champions League renderà ancora più complicato il lavoro di Frederic Massara o del suo successore, che sarà costretto ad ascoltare offerte praticamente per tutti i big e non solo.

La colonna portante della squadra è sicuramente rappresentata da Mile Svilar, Evan Ndicka e Manu Koné, ma nelle ultime ore si sta parlando anche di una possibile cessione di Matias Soulé. Tra tutti questi giocatori citati, tuttavia, l’argentino è quello che garantirebbe la plusvalenza meno importante.

A differenza di Ndicka che, pur avendo diritto al 20% del ricavato dalla sua cessione, essendo arrivato a zero consentirebbe di mettere a bilancio un sostanzioso gruzzolo. Il difensore ivoriano da domenica ha ufficializzato l’addio dal suo storico agente e curerà i suoi interessi di persona. Protagonista di buone stagioni in maglia giallorossa, l’ex Eintracht ha diversi estimatori anche in Italia.

All’estero ci sono Besiktas, Barcellona, Chelsea, Liverpool, Manchester United e Newcaslte, Bayern Monaco, ma secondo transferfeed nelle ultime ore il Bournemouth si è inserito con forza nella corsa al calciatore. L’ex Tiago Pinto l’ha portato nella Capitale ed è un grande estimatore del calciatore. L’interesse è reale, ma ancora non è stata fatta nessuna offerta, che potrebbe essere di 40 milioni di euro.