Volo nella capitale prenotato: 35 milioni dal Barcellona

Aggiornamento importante sul calciomercato della Roma, svolta nel weekend

Avviato verso la conquista della seconda Liga consecutiva con Hansi Flick in panchina, il Barcellona è già proiettato al futuro. Dopo aver ristabilito il dominio a livello nazionale, i blaugrana vogliono costruire una rosa che sia in grado di primeggiare anche in Champions League, dopo le due eliminazioni consecutive ai quarti di finale (contro Inter e Atletico Madrid).

Nonostante le difficoltà economiche degli ultimi anni, i catalani hanno progetti ambiziosi come testimoniano, ad esempio, gli interessamenti nei confronti di giocatori costosi come Alessandro Bastoni o Julian Alvarez.

Oltre a calciatori affermati, tuttavia, i blaugrana come al solito monitorano anche giovani talenti da far crescere all’ombra dei campioni già presenti in rosa. Tra questi, c’è anche un obiettivo di vecchia data della Roma, messo nel mirino dai giallorossi già da diversi mesi.

Nel confermare l’interessamento di Arsenal, Barça, Chelsea, Roma e Manchester United per Mika Godts, Voetball International parla di un volo già prenotato per la capitale olandese da parte degli scouts catalani. Insieme alle due squadre londinesi, il club blaugrana vuole osservare da vicino il 20enne all’opera in un big match come Ajax-PSV.

Autore di sedici gol e tredici assist in stagione, l’ala belga lascerà quasi sicuramente i lancieri in estate e la sua valutazione si aggira già sui 30-35 milioni di euro.