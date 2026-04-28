Assalto bianconero e niente Inter: 45 milioni alla Roma

Il club giallorosso è pronto a fare la prima plusvalenza importante

Cessioni, plusvalenze, rinnovi: sono queste le tre parole d’ordine che risuoneranno con maggior forza a Trigoria fino al 30 giugno. In attesa che la Roma scelga il nuovo direttore sportivo, non è escluso affatto che ad occuparsi delle cessioni fino al termine della stagione sia Frederic Massara, con la solita professionalità che lo contraddistingue.

Trattato come un separato in casa da Gian Piero Gasperini (“il feeling tecnico non è scattato”), il direttore sportivo giallorosso il giorno dell’addio di Ranieri si trovava all’estero proprio per provare ad ottemperare le rigidie richieste del fair play finanziario dell’Uefa.

Anche se c’è grande riserbo sulle destinazioni del viaggio, in molti parlano di una tappa quasi sicura in Inghilterra e proprio dalla Premier League il club giallorosso si aspetta di ricevere le offerte più importanti in estate.

Secondo Il Messaggero, negli ultimi giorni ci sarebbe stato un ritorno di fiamma del Newcastle per Manu Koné. Obiettivo primario dell’Inter sin dalla scorsa estate, il centrocampista francese viene valutato 45 milioni di euro dal club capitolino, che spera in un’asta visto l’interesse anche da parte del PSG.