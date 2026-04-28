Dalla Champions alla Roma: erede Massara in Serie A

Prosegue la caccia al nuovo direttore sportivo in casa giallorossa, Frederic Massara è sempre in bilico

Come è giusto che sia, Frederic Massara sta continuando a lavorare sul calciomercato in vista della prossima stagione e, fin quando non riceverà una chiamata dai Friedkin, continuerà a barcamenarsi tra la necessità di fare plusvalenze entro il 30 giugno e la ricerca di nuovi calciatori.

Nonostante l’addio di Claudio Ranieri e le parole non certo al miele nei suoi confronti di Gian Piero Gasperini, il direttore sportivo giallorosso non ha intenzione di dimettersi dalla Roma che, dal canto suo, continua il casting per l’eventuale successore.

Il feeling tra Gasp e l’ex Milan non è ami scoccato e avendo dato praticamente pieni poteri al tecnico all’interno del comunicato che annunciava l’addio di Ranieri, la proprietà americana non può rischiare di vivere un’altra stagione da separati in casa.

Tra i tanti candidati studiati dai giallorossi, Cristiano Giuntoli sarebbe il più facile da raggiungere, perché svincolato. Giovanni Manna è, al contrario, il profilo più difficile vista la volontà di De Laurentiis e del diretto interessato di proseguire il matrimonio al Napoli. Ecco perché, secondo Leggo, tra i big accostati alla Roma, quello che sembra più caldo è Tony D’Amico dell’Atalanta.

Nonostante alcuni screzi, i rapporti tra Gasp e l’attuale ds nerazzurro sono di stima reciproca e non vi è dubbio che strappare il dirigente ai bergamaschi sarebbe meno complicato rispetto a strappare Paratici alla Fiorentina o Manna ai partenopei.