Club italiani fuori dalle Coppe: la scelta di Ceferin è clamorosa

Molto più di un semplice avviso ai naviganti, la presa di posizione del Presidente Uefa spariglia le carte

Finale di stagione alquanto movimentato in Italia, dentro ma soprattutto fuori dal perimetro di gioco. Alla luce dell’inchiesta portata avanti dalla Procura di Milano, al netto delle dichiarazioni di Chiné, l’ipotesi di un commissariamento della FIGC non è affatto utopistica.

Le dimissioni di Rocchi hanno di fatto rappresentato solo la punta di un iceberg che potrebbe diventare sempre più maestoso. Allo stato attuale della situazione – giova ricordarlo – non ci sono elementi a carico dell’Inter almeno a livello probatorio: ragion per cui è quantomeno azzardata qualsiasi ipotesi che vedrebbe ricadute sul piano sportivo. Tuttavia, le sorprese sono dietro l’angolo.

Come evidenziato da “Il Corriere della Sera”, infatti, il presidente Uefa Ceferin sarebbe pronto ad escludere le squadre italiane dalle Coppe Europee e ad estromettere l’Italia come sede degli Europei 2032 in caso di commissariamento della Figc dopo le dimissioni del suo vice Gravina.

Il che, se confermato, creerebbe un effetto domino dirompente annullando di fatto la corsa per i posti in Europa che sta caratterizzando le ultime scoppiettanti settimane. Seguiremo con attenzione gli sviluppi della vicenda.