Giochi (quasi) chiusi con la Roma: Juve e Inter non aspettano altro

Ping pong sull’asse Roma-Torino: la mossa di Comolli è molto più di un semplice avviso ai naviganti
Grazie alla vittoria sul campo del Bologna, la Roma ha rosicchiato due punti alla Juventus nella corsa Champions portandosi a tre lunghezze di distanza dai bianconeri a quattro giornate dal termine. Nel mentre, le schermaglie tra i giallorossi e i bianconeri proseguono anche sul mercato.
Un profilo sul quale da tempo i bianconeri hanno acceso le luci dei riflettori è infatti quello di Celik che, a meno di clamorosi dietrofront, non rinnoverà il suo contratto con i capitolini in scadenza tra pochi mesi.
Protagonista di una prestazione assolutamente deludente al Dall’Ara, il difensore turco sta valutando il da farsi, forte dell’interessamento di diverse squadre, molto attente alla sua situazione contrattuale.
E così, nonostante i ripetuti abboccamenti dell’Inter che ne valuta la candidatura come post Darmian, Celik continua ad essere nei dossier della Juventus in quanto profilo gradito più a Comolli che a Spalletti.
Ad ogni modo il tecnico di Certaldo – come riferito da calciomercato.it – non si opporrebbe ad un eventuale affondo per l’ex Lille se si dovessero creare i presupposti giusti: una situazione, dunque, alla quale prestare particolare attenzione nelle prossime settimane, senza trascurare la variabile estero. La partita è più aperta che mai.