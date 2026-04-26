“Guardiola alla Roma, perché no?”: ha colto la palla al balzo

L’invito al tecnico del Manchester City è arrivato proprio in queste ore: l’intervista non è passata inosservata

A pari punti con l’Arsenal in vetta alla classifica, Pep Guardiola potrebbe chiudere la sua avventura al Manchester City al termine di questa stagione alzando un altro trofeo. Sono tante le indiscrezioni che sta calamitando l’allenatore spagnolo, accostato peraltro in modo piuttosto timido anche alla panchina della Nazionale italiana.

Suggestioni, sogni e niente più. Un’associazione di idee, come quella in cui si è “lanciato” Vladimir Jugovic nella sua ultima intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport.

Soffermandosi sul particolare periodo vissuto da tutto il movimento calcistico italiano, l’ex centrocampista (tra le altre) di Juventus, Lazio ed Inter, ha espresso il suo punto di vista sulla crisi della Nazionale individuandone la panacea, però, in un profilo diverso da quello dell’allenatore spagnolo.

Ecco le sue parole: “L’Italia è l’Italia, per me è una seconda casa. Mi fa effetto pensare ad un terzo Mondiale senza Azzurri. Ipotesi Guardiola? Sarei più curioso di vederlo allenare una squadra con budget normale: la Roma, perché no? Ci ha anche giocato in passato”.

Fantamercato – sia chiaro – sicuramente impraticabile nel breve periodo vista la scelta dei Friedkin di consegnare le redini del progetto tecnico giallorosso a Gasperini. In futuro, però, chissà che non si crei qualche spiraglio, fermo restando la dirimente questione ingaggio.