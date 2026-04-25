DIRETTA Serie A, formazioni ufficiali Bologna-Roma: Gasp a sorpresa LIVE

Asromalive.it seguirà in tempo reale la partita dello stadio Dall’Ara

Per la prima volta senza Claudio Ranieri, cacciato ieri dalla famiglia Friedkin, la Roma scende in campo in casa del Bologna nella trentaquattresima giornata di Serie A. Una sfida da vincere ad ogni costo, per non lasciare nulla d’intento nella complicatissima corsa Champions League.

Ancora senza Manu Koné, Gian Piero Gasperini ha ritrovato nella lista dei convocati Paulo Dybala e Wesley. Senza più nulla da chiedere alla stagione, i padroni di casa hanno vissuto una vigilia agitata, con il club che ha deciso di annullare la conferenza stampa di Vincenzo Italiano, nel mirino dei tifosi per aver parlato di “stagione già finita” dopo la sconfitta contro la Juventus.

Quello di oggi, sarà il quarto scontro diretto tra le due squadre, con i giallorossi che dovranno vendicare l’eliminazione subita agli ottavi di finale di Europa League di metà marzo. Asromalive.it seguirà la partita in tempo reale.

Formazioni ufficiali Bologna-Roma

BOLOGNA (3-4-3): Ravaglia; Helland, Heggem, Lucumi; Joao Mario, Freuler, Ferguson, Miranda; Orsolini, Castro, Rowe. All. Italiano

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Celik, Cristante , El Aynaoui, Wesley; Soulé, Pisilli; Malen. All. Gasperini

ARBITRO: Marco Di Bello della sezione di Brindisi